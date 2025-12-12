12/12/2025 09:37

【聚焦人幣】中間價續創逾一年高，人幣即期開市升20點子報7.0560

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0638，較上個交易日升48點子，三連升，續創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱155點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開20點子，報7.0560，上個交易日即期匯率收盤報7.0580。



市場繼續消化美聯儲會後聲明帶來的影響，加上初請失業金人數高於預期，美元指數下探八周新低。市場人士稱，美元指數年末持續偏弱，而國內亦有季節性結匯需求，人民幣面臨一定的升值壓力，但監管態度仍以穩為主，即期匯率有望延續有序升值走勢。



中國中央經濟工作會議基本延續政治局會議政策基調，要求「堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」；「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」則連續第四年寫入會議，凸顯匯率政策的延續性。(jq)