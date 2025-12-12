12/12/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升26點子，四連升報7.0554，再創逾14個月高

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0554，較上個交易日4時30分收盤價升26點子，四連升，再創2024年10月8日以來逾14個月新高，全日在7.0547至7.0568之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌12點子，報7.0527。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0638，較上個交易日升48點子，三連升，續創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱155點。



一外資行交易員稱，「中間價波動變大，應該是受美元明顯調整影響，不代表彈性上升了，因為即期波動更小了，估計年內人民幣的升值空間沒多少。」



中銀證券全球首席經濟學家管濤接受內媒採訪時表示，不確定性是最大的確定性，各方應在情景分析的基礎上做好應對預案，而不宜押注人民幣匯率出現單邊行情。(jq)