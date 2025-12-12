25,976.79
+446.28
(+1.75%)
25,940
-43
(-0.17%)
低水37
9,079.35
+145.07
(+1.62%)
5,638.05
+103.46
(+1.87%)
2,426.57億
3,889.35
+16.03
(+0.414%)
4,580.95
+28.77
(+0.632%)
13,258.33
+110.94
(+0.844%)
2,646.98
+11.07
(+0.42%)
92,104.1800
-409.2000
(-0.442%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0092
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
10
十二月
跑馬地馬場及沙田馬場｜12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相 跑馬地馬場及沙田馬場｜12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相
大型盛事 節慶活動
跑馬地馬場及沙田馬場｜12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相
推介度：
10/12/2025 - 14/12/2025
10
一月
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」 香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」
大型盛事 節慶活動
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱...
推介度：
10/01/2026
即市人氣股
00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ00941 中國移動09988 阿里巴巴－Ｗ02318 中國平安00005 滙豐控股
阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08
大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,104.18
-409.20
-0.442%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,236.0000
-1.3800
-0.043%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3510
+0.0060
+1.739%
更新：12/12/2025 17:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
