12/12/2025 15:07

【ＡＩ】華夏航空CEO吳龍江：不會燒錢做AI，冀「以AI養AI」

《經濟通通訊社12日專訊》據《每日經濟新聞》報道，華夏航空CEO吳龍江今日在公開活動上表示，過去一年，公司對人工智能(AI)的認識經歷了從「狂熱」到「冷靜」的過程，「我們發現AI還沒那麼智能，它的理解力和運算力沒有那麼強」；在資源的投入上，公司希望是以AI來養AI，「我們不會去燒錢，希望是伴隨著AI應用產生的效益，成為下一步投入的資本，用這樣的方式解決AI持續快速迭代問題」。



吳龍江認為，人在作出判斷時可以參照經驗進行快速決策，但AI往往容易「忘事兒」，很難每次都結合全量數據進行思考，「在行業應用當中，這是需要繼續摸索的」。吳龍江又認為，目前的AI「語文好、數學不好」。邏輯思維能力是AI的優勢，但處理大量圖表、數據是AI的弱項，需要等待這些能力的改善和提升，期待未來大模型的進步。(sl)