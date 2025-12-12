12/12/2025 17:22
【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期
摘要
免責聲明
▷ 11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期
▷ 11月人民幣存款增1.41萬億元，較10月上升
▷ 11月末人民幣貸款餘額271萬億元，同比增6.4%
分部門看，前十一個月，住戶貸款增加5333億元，其中，短期貸款減少7328億元，中長期貸款增加1.27萬億元；企（事）業單位貸款增加14.4萬億元，其中，短期貸款增加4.44萬億元，中長期貸款增加8.49萬億元，票據融資增加1.31萬億元；非銀行業金融機構貸款減少332億元。
11月末，本外幣貸款餘額274.84萬億元，同比增長6.3%。月末人民幣貸款余額271萬億元，同比增長6.4%。
11月末，外幣貸款餘額5429億美元，同比下降1.6%。前十一個月外幣貸款增加8億美元。
*11月人民幣存款大增至1.41萬億元*
存款方面，前十一個月人民幣存款增加24.73萬億元。按上月公布的前十個月人民幣存款增加23.32萬億元計算，11月人民幣存款增加1.41萬億元，較10月的6100億元大幅上升。
前十一個月，住戶存款增加12.06萬億元，非金融企業存款增加1.09萬億元，財政性存款增加2.04萬億元，非銀行業金融機構存款增加6.74萬億元。
11月末，本外幣存款餘額334.46萬億元，同比增長8%。月末人民幣存款餘額326.96萬億元，同比增長7.7%。
11月末，外幣存款餘額1.06萬億美元，同比增長28.3%。前十一個月外幣存款增加2067億美元。(sl)