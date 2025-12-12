12/12/2025 17:46

【聚焦數據】11月末社融規模存量440.07萬億元，同比增8.5%

《經濟通通訊社12日專訊》人行發布數據顯示，初步統計，2025年11月末社會融資規模存量為440.07萬億元，同比增長8.5%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為267.42萬億元，同比增長6.3%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.13萬億元，同比下降16.5%；委託貸款餘額為11.32萬億元，同比增長1%；信託貸款餘額為4.6萬億元，同比增長7.4%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.3萬億元，同比增長0.4%；企業債券餘額為34.08萬億元，同比增長5.6%；政府債券餘額為94.24萬億元，同比增長18.8%；非金融企業境內股票餘額為12.14萬億元，同比增長4%。



從結構看，11月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.8%，同比低1.3個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比持平；委託貸款餘額佔比2.6%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比低0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.3個百分點；政府債券餘額佔比21.4%，同比高1.8個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.1個百分點。(jq)