12/12/2025 13:15

【ＦＯＣＵＳ】潮酷光環不再，Lululemon、泡泡瑪特冀挽頹勢

【FOCUS】賣瑜伽褲的Lululemon和賣毛公仔的泡泡瑪特，有何相似之處？除了股價雙雙較高位暴挫，近日更不約而同宣布人事變動自救。從特立獨行的行業「優等生」，到潮、酷、稀缺等光環逐漸褪色，CEO換人或引入外援能否成功力挽頹勢？



*創始人慨嘆「不再酷」*



股價較1月高位蒸發56%的Lululemon，周四（11日）確認執行長Calvin McDonald將於1月卸任。儘管他在7年任期內，令Lululemon的銷售額翻了兩倍（預計2025財年營收至少109.62億美元），卻被創始人Chip Wilson斥為「不再酷(Loss of Cool)」，疾呼需要具備更多創業精神、創新導向的人才。



Chip Wilson的批評並非無的放矢，首先是大本營美洲的同店銷售額持續下滑，第二大市場中國的收入雖然強勁，但很大可能是拜降價、下沉市場所賜，尤其是其王牌產品「小黑褲」被指在奧特萊斯堆積如山。此外，同樣來自北美的新興品牌Alo Yoga和Vuori受益「舒適性和多功能性」迅速崛起，尤其是Vuori的標誌性柔軟面料和寬鬆版型，獲時尚編輯讚為「寬鬆才是王道 」。



*WAKUKU合作方股價急升*



再看泡泡瑪特(09992)，曾經因一娃難求上衝339.8元的股價最新已回吐逾四成，產能擴張引發二手價格雪崩，Labubu於Google的搜尋熱度更持續下滑。為此，公司本周宣布，委任LVMH大中華區集團總裁吳越為非執董，或暗示重拾「潮玩奢侈品」的路線。而早在6月，泡泡瑪特已推出獨立珠寶品牌popop，9月再首發足金系列，不過「IP+黃金」的玩法暫未能提振股價。



就在周四（11日），泡泡瑪特推出新IP「SUPERTUTU」，似是迎戰近日人氣急升的WAKUKU。而擁有WAKUKU IP的Letsvan近日公布，截至9月底的首季盈利2.92億元人幣，按季飆1.65倍。耐人尋味的是，WAKUKU的營銷合作方樂華娛樂(02306)，年中時股價曾短短一個多月炒高5倍至4.48元，上月中回落至最低1.67元，惟最近4個交易日累升15%。



無論是瑜伽褲還是毛公仔，當普通消費品被熱捧為人設、社交、投機的載體，狂熱始終敵不過潮水退去。人事變動或許能紓緩一時的焦慮，但要穿越潮流，或許最終仍要靠不可替代的情感連接和價值認同。