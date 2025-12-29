25,668.15
-150.78
(-0.58%)
25,667
-143
(-0.55%)
低水1
8,904.87
-10.25
(-0.11%)
5,501.21
+1.91
(+0.03%)
1,919.31億
3,965.28
+1.60
(+0.040%)
4,639.37
-17.87
(-0.384%)
13,537.10
-66.79
(-0.491%)
2,678.53
-8.35
(-0.31%)
89,671.9800
+1,719.2700
(1.955%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9892
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,668.15
-150.78
(-0.58%)
期指
低水1
25,667
-143
(-0.55%)
國企指數
8,904.87
-10.25
(-0.11%)
科技指數
5,501.21
+1.91
(+0.03%)
大市成交
1,919.31億
股票
1,788.36億
(93.177%)
窩輪
40.79億
(2.125%)
牛熊證
90.16億
(4.697%)
即時更新：29/12/2025 15:16
可賣空股票總成交
1,119.83億
主板賣空
150.95億
(13.480%)
半日數據，更新：29/12/2025 12:40
上証指數
成交：9,038.20億
3,965.28
+1.60
(+0.040%)
滬深300
4,639.37
-17.87
(-0.384%)
深証成指
13,537.10
-66.79
(-0.491%)
MSCI中國A50
2,678.53
-8.35
(-0.31%)
比特幣
資料由Binance提供
89,671.9800
+1,719.2700
(1.955%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9892
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.00%
1個月
3.35%
3個月
3.08%
更新：29/12/2025 11:15
最新重要數據
俄羅斯-失業率
公佈值
2.10%
公佈日期
27/12/2025 00:00
日本-失業率
公佈值
2.60%
公佈日期
26/12/2025 07:30
加拿大-國內生產總值(年率)
公佈值
0.40%
公佈日期
23/12/2025 21:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
