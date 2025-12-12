12/12/2025 15:43

《陸言堂－陳永陸》環球股市料受惠粉飾櫥窗活動

《陸言堂》港股今日（12日）顯著上升，可是在26000點仍然有一定阻力。在美股道指創出新高下，全球股票市場亦會受帶動而造好，尤其是年結的粉飾櫥窗活動應會帶動全球股市向上，因為現時基金經理持股比重仍然較多，所以年結效應會較明顯。



當然，美國的減息因素也為美股帶來支持，可是由於今次香港主要銀行未有跟隨，最優惠利率仍然維持不變，因此對香港樓市帶來的進一步刺激性相對較小。不過，由於各本地主要銀行的最優惠利率沒有下調，這反而令息差有機會因而擴闊，對一眾銀行股而言，反而是一個利好的因素，故此滙控(00005)今日股價再創52周新高，亦是十分正常及合理的事情。



*金屬類股份勢續跑贏大市*



與此同時，金屬板塊近日表現仍然較強勁，主要原因是金價就算暫時欠缺突破的跡象，可是銀價持續向上，這令銅價、鋁價等近日表現都持續向好，亦推動相關股份表現較全球股市強勢。當然，在市場憂慮明年全球經濟增長將會放緩的情況下，一眾金屬價格是否可以持續強勢，仍然有一定的不確定性，但考慮到全球貿易壁壘的問題仍然嚴重，國與國之間的資源控制將會成為各國貿易談判的籌碼，那麼一眾金屬價格因為地緣政治風險問題而可以繼續強勢，也十分合理。



而且，當股市會受惠年結因素，估計一眾金屬價格亦會同樣受惠，所以短期內，相信恒生指數仍然有機會在年結前再上試26500水平，同時金屬類股份料也會繼續跑贏大市。《獨立股評人 陳永陸》



*筆者持有滙控股份



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。