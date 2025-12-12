12/12/2025 08:55

【ＡＩ】特朗普簽署行政命令，為AI制定統一聯邦法規

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普周四（11日）簽署一項關於AI的行政命令，該命令試圖以國家標準取代管理AI技術的州法律。



特朗普表示：「我們希望有一個核心的批准來源。當需要審批時，必須有一個中心審批機構。所有事情都必須提交到一個機構。他們不能分別向加州、紐約州和其他地方申請審批。」



白宮AI顧問薩克斯表示，該命令將為特朗普政府提供工具，以推翻最「繁重」的州法規。他補充說，政府不會反對AI和兒童安全的規定。



雖然命令全文尚未公布，但白宮官員Will Scharf表示將「確保AI能夠在美國的單一國家框架內運行，而不是受到可能削弱該行業的州級監管。」(rc)