25,841.01
+310.50
(+1.22%)
25,880
+310
(+1.21%)
高水39
9,025.04
+90.76
(+1.02%)
5,604.53
+69.94
(+1.26%)
948.35億
3,870.55
-2.77
(-0.072%)
4,562.52
+10.34
(+0.227%)
13,224.35
+76.96
(+0.585%)
2,639.31
+3.40
(+0.13%)
92,218.4100
-294.9700
(-0.319%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0124
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,841.01
+310.50
(+1.22%)
期指
高水39
25,880
+310
(+1.21%)
國企指數
9,025.04
+90.76
(+1.02%)
科技指數
5,604.53
+69.94
(+1.26%)
大市成交
948.35億
股票
815.89億
(86.033%)
窩輪
43.07億
(4.542%)
牛熊證
89.38億
(9.425%)
即時更新：12/12/2025 11:21
可賣空股票總成交
1,632.35億
主板賣空
265.65億
(16.274%)
更新：11/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,030.61億
3,870.55
-2.77
(-0.072%)
滬深300
4,562.52
+10.34
(+0.227%)
深証成指
13,224.35
+76.96
(+0.585%)
MSCI中國A50
2,639.31
+3.40
(+0.13%)
比特幣
資料由Binance提供
92,218.4100
-294.9700
(-0.319%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0124
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

17
一月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》
大型盛事 文化藝術
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會...
推介度：
17/01/2026 - 18/01/2026
22
三月
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度：
22/03/2026 - 29/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ00941 中國移動09988 阿里巴巴－Ｗ00358 江西銅業股份02318 中國平安
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57
貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6420
更新：12/12/2025 11:20:08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處