12/12/2025 10:15

【ＡＩ】迪士尼宣布向OpenAI投資10億美元，達成三年合作

《經濟通通訊社12日專訊》迪士尼周四（11日）宣布將向OpenAI投資10億美元，並將允許OpenAI在其Sora AI影片生成器中使用星球大戰、皮克斯和漫威系列電影中的角色。



這項為期三年的合作關係是荷里活擁抱生成式AI的關鍵一步，避開業界對AI對創意工作和知識產權的擔憂。



作為授權協議的一部分，從明年初開始，Sora和ChatGPT Images將開始使用米奇老鼠、灰姑娘和木法沙等迪士尼授權角色製作影片。



迪士尼CEO伊格爾表示：「透過與OpenAI的合作，我們將認真負責地透過生成式AI擴大我們講故事的範圍，同時尊重和保護創作者及其作品。」(rc)