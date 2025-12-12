12/12/2025 10:47

【特朗普當政】聯儲局提前確認11個地方聯儲主席連任，防範政治干預

《經濟通通訊社12日專訊》聯儲局理事會周四（11日）通過投票，批准11名有意留任的地方聯儲主席連任。



這項投票每5年舉行一次，原定在明年2月底前完成。分析指，理事會提前實施，是防範潛在政治干預的防範。



地方聯儲主席群體構成了聯儲局貨幣政策制定中的鷹派核心力量。在周三（10日）的降息決議中，兩名地方聯邦儲備銀行主席明確投下反對票，反對將利率調降25個基點至3.5厘至3.75厘區間。



財政部長貝森特先前曾對當地聯邦儲備銀行主席權力提出批評，本周也暗示政府將推動改革，要求新任地方聯邦儲備銀行主席在上任前需在所轄地區居住3年。(rc)