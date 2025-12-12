25,844.51
+314.00
(+1.23%)
25,882
+312
(+1.22%)
高水37
9,026.21
+91.93
(+1.03%)
5,604.97
+70.38
(+1.27%)
948.61億
3,870.68
-2.64
(-0.068%)
4,562.77
+10.59
(+0.233%)
13,221.34
+73.95
(+0.562%)
2,639.31
+3.40
(+0.13%)
92,259.9800
-253.4000
(-0.274%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0124
etnet專輯
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,259.98
-253.40
-0.274%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,241.9900
+4.6100
+0.142%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
582.5000
+8.2000
+1.428%
更新：12/12/2025 11:20
最新重要數據
澳洲-失業率
公佈值
4.30%
公佈日期
11/12/2025 08:30
巴西-官方指標利率
公佈值(比前值)
15.00%( 0.00%)
公佈日期
11/12/2025 05:30
美國-官方指標利率
公佈值(比前值)
3.75%( -0.25%)
公佈日期
11/12/2025 03:00
