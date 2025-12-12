12/12/2025 13:39

【特朗普當政】特朗普推出金卡簽證，投資100萬美元可獲美國永久居留權

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普宣布，推出「特朗普金卡」(Trump Gold Card)簽證計劃，只需投資100萬美元，即可快速獲得美國永久居留權。



根據官方網站簡介，個人申請者需支付15000美元處理費，並通過背景審查，再捐款100萬美元即可取得永久居留資格。另一款「特朗普企業金卡」(Trump Corporate Gold Card)則要求企業擔保人為每位員工支付200萬美元，另需承擔每年1%的維護費，以及員工間轉移簽證時5%的轉移費。



特朗普表示，計劃收益將全數歸美國政府，預期會創造數十億美元收入。商務部長盧特尼克透露，已有1萬人提前申請。(rc)