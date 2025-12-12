26,002.39
+471.88
(+1.85%)
26,041
+471
(+1.84%)
高水39
9,083.26
+148.98
(+1.67%)
5,647.08
+112.49
(+2.03%)
1,541.60億
3,890.49
+17.17
(+0.443%)
4,580.73
+28.55
(+0.627%)
13,275.16
+127.77
(+0.972%)
2,647.37
+11.46
(+0.43%)
92,647.1500
+133.7700
(0.145%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0104
易經看世界

【易經看世界】從離卦看大埔沖天大火災：天災還是人禍？悲劇如何善後？

PUA精神控制:口裡說愛，卻處處貶損你！被操控的人只會愈愛愈...
Sex & Love 我單身但我快樂

PUA精神控制:口裡說愛，卻處處貶損你！被操控的人只會愈愛愈...
簡易素食譜推介:豆苗牛蒡豆腐羹 工作忙碌致身心疲乏，休息...
好營養 走肉廚房

簡易素食譜推介:豆苗牛蒡豆腐羹 工作忙碌致身心疲乏，休息...
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.0572
-0.0061
-0.086%
SGD 美元/坡元
1.2910
-0.0007
-0.051%
CAD 美元/加元
1.3770
-0.0005
-0.037%
更新：12/12/2025 14:25
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,279.0700
+3.2500
+0.076%
XAG 白銀現貨
63.7802
+0.7286
+1.156%
更新：12/12/2025 14:25
