《外資精點》花旗上調江西銅業目標價43%，看好明年受惠於更高銅、金價格

《經濟通通訊社16日專訊》花旗發表研究報告指出，上調江西銅業(00358)(滬:600362)H股目標價至39.8港元（前為27.9港元），增幅43%；維持「買入」評級。另A股目標價則由33.8元人民幣升至47.9元人民幣



該行表示，雖然2026年銅冶煉業務毛利預期按年下降，但同時，預期更高的銅價、黃金及硫酸價格將推動公司2026年整體毛利上升。該行根據最新商品價格預測及公司指引更新模型，分別將公司2025至27年盈利預測上調8%、38%、11%至82億元人民幣、118億元人民幣、115億元人民幣。



該行指出，對於2026年預測，銅價每上升5%，公司淨利潤將增加4%；黃金價格每上升5%，公司淨利潤將增加1%；硫酸價格每上升5%，公司淨利潤將增加2%。而該行預計2026年銅價為每噸12750美元，黃金價格為每盎司3925美元，硫酸價格為每噸700元人民幣。



該行亦認為，江西銅業估值具吸引力，截至12月15日收市，其H股2026年預測市盈率為9.4倍，低於歷史平均的13.8倍。(rh)



