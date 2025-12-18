18/12/2025 10:35

《外資精點》大和:HashKey(03887)上市進度較預期快；維持OSL(00863)「買入」評級

《經濟通通訊社18日專訊》大和發表研究報告指出，HashKey(03887)於12月17日在港交所掛牌上市，上市進度較預期快，而公司剛於12月1日披露招股書。



HashKey的IPO定價為2026年預期收入的約13倍市銷率，大致與其本地競爭者OSL集團(00863)目前交易估值相若。



雖然，該行稱，鑑於近期加密貨幣市場疲軟，以及全球交易所交易量持續下滑，大和認為投資者對HashKey和OSL的短期情緒可能保持謹慎。然而，該行對該行業2026年第一季度的前景持樂觀態度，支持因素包括香港首個穩定幣牌照的潛在批准、美國CLARITY法案，以及美聯儲轉向下美國市場流動性改善。



大和指出，OSL是其在香港加密貨幣領域的首選。該行予OSL集團「買入」評級，目標價18.8元，基於2026年預期收入12倍企業價值/銷售額。(rh)



