15/12/2025 17:30

《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社15日專訊》AI泡沫憂慮不散，美股上周五（12日）顯著受壓。道指早段破頂後，收市倒跌245.96點或0.51%，報48458.05點；標普500指數跌73.59點或1.07%，報6827.41點；納指跌398.69點或1.69%，報23195.17點。港股方面，恒生指數收市報25628，跌347點或1.3%，成交2043億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:30pm，美聯儲理事米蘭就通脹前景發表講話。11:30pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在新澤西銀行家協會組織的活動前參加經濟增長討論。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布10月工業生產，年率升幅料由1.2%擴大至1.9%，經季節調整月率升幅料由0.2%擴大至0.8%。9:30pm，美國公布12月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由18.7降至10。11:00pm，美國公布12月NAHB房屋市場指數，料由38升至39。(wa)