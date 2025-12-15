25,628.88
15/12/2025 17:05
商品價格行情：期油報57.52美元；倫敦金4345.77美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|17:00報價
|升/跌
|比例
|1月紐約期油
|57.52
|0.08
|0.14%
|2月布蘭特期油
|61.21
|0.09
|0.15%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4345.77
|43.85
|1.02%
|紐約期金
|4382.10
|53.80
|1.24%
|倫敦銀
|63.86
|1.90
|3.07%
|紐約期銀
|63.91
|1.90
|3.07%
*上述報價只供參考用