直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
25,672.38
+37.15
(+0.14%)
25,685
+50
(+0.20%)
高水13
8,920.05
+28.34
(+0.32%)
5,533.32
+50.31
(+0.92%)
251.86億
3,952.98
-12.30
(-0.310%)
4,637.84
-1.53
(-0.033%)
13,573.42
+36.32
(+0.268%)
2,680.26
+1.73
(+0.06%)
87,213.9900
-23.1400
(-0.027%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9897
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,672.38
+37.15
(+0.14%)
期指
高水13
25,685
+50
(+0.20%)
國企指數
8,920.05
+28.34
(+0.32%)
科技指數
5,533.32
+50.31
(+0.92%)
大市成交
251.86億
股票
239.81億
(95.218%)
窩輪
1.18億
(0.470%)
牛熊證
10.86億
(4.312%)
即時更新：30/12/2025 09:45
可賣空股票總成交
2,058.91億
主板賣空
322.81億
(15.679%)
更新：29/12/2025 16:59
上証指數
成交：1,770.54億
3,952.98
-12.30
(-0.310%)
滬深300
4,637.84
-1.53
(-0.033%)
深証成指
13,573.42
+36.32
(+0.268%)
MSCI中國A50
2,680.26
+1.73
(+0.06%)
比特幣
資料由Binance提供
87,213.9900
-23.1400
(-0.027%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9897
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

將香港電影推上殿堂地位！回顧電影學者大衛博維爾對港產片的啟示
Art & Living

將香港電影推上殿堂地位！回顧電影學者大衛博維爾對港產片的啟示
易經看世界

【易經看世界】從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？

視力退化|看螢幕1小時，視網膜加速老化32日！低頭族必學5大...
好營養 樂本健．健康教室

視力退化|看螢幕1小時，視網膜加速老化32日！低頭族必學5大...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ01772 贛鋒鋰業01347 華虹半導體09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
俄羅斯-服務業採購經理人指數
即將公佈
30/12/2025 14:00
前值
52.20
市場預測
--
俄羅斯-綜合採購經理人指數
即將公佈
30/12/2025 14:00
前值
50.10
市場預測
--
評論
最新重要數據
新加坡-失業率
公佈值
2.00%
公佈日期
29/12/2025
俄羅斯-失業率
公佈值
2.10%
公佈日期
27/12/2025 00:00
日本-失業率
公佈值
2.60%
公佈日期
26/12/2025 07:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處