15/12/2025 08:16

【國際要聞】澳洲史上最血腥恐襲，悉尼邦迪海灘槍擊至少16死40傷

《經濟通通訊社15日專訊》澳洲周日（14日）晚遭遇歷史上最血腥的恐怖襲擊。兩名槍手在悉尼邦迪海灘，向慶祝猶太光明節首日的人群開槍，造成至少16人死亡，死者包括一名槍手，另有40人受傷，包括兩名警員。



新南威爾士省警察局長Mal Lanyon周一（15日）表示，疑凶是一對父子，其中一人死亡，另一人在醫院中傷勢危重。Lanyon稱，警方還在現場發現了兩枚簡易爆炸裝置並已拆除。



*市民徒手奪槍獲讚英勇*



省長柯民思(Chris Minns)透露，遇難者年齡介於10歲到87歲。網上片段顯示，一名路人制服並繳獲了其中一名槍手的槍枝。柯民思稱讚此舉英勇，並表示他可能挽救了許多生命。



澳洲總理阿爾巴尼斯表示，槍擊是針對猶太社區的「蓄意襲擊」，形容是「襲擊我們國家心臟的邪惡的反猶主義、恐怖主義行徑」，並強調將毫不妥協地打擊反猶主義。(jf)