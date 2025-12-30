15/12/2025 13:03

【國際要聞】Reddit入稟高等法院，控澳洲青少年社媒禁令違憲

《經濟通通訊社15日專訊》針對澳洲政府日前正式實施的全球首個青少年社交媒體禁令，美國網絡論壇Reddit上周五（12日）正式向澳洲高等法院提起訴訟，尋求推翻該法案或爭取豁免。



澳洲備受爭議的《社交媒體最低年齡法》於上周三（10日）正式生效。該法案強制規定包括Reddit、Instagram、TikTok及X在內的十家主要社交平台，必須採取合理措施禁止16歲以下用戶持有賬戶，違者最高可面臨4950萬澳元的巨額罰款。​



然而，在法案生效不足48小時內，Reddit即採取法律行動。根據法庭文件，Reddit認為該禁令嚴重侵犯了澳洲憲法隱含的政治交流自由，並對用戶隱私構成重大風險。Reddit 在訴狀中強調，其平台本質主要為公共論壇及資訊分享中心，而非傳統意義上建立人際關係或分享生活照片的社交媒體，因此不應被歸類為受限制的年齡限制社交媒體平台。​(kk)