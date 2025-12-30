直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
25,678.40
+43.17
(+0.17%)
25,686
+51
(+0.20%)
高水8
8,922.68
+30.97
(+0.35%)
5,535.62
+52.61
(+0.96%)
256.89億
3,953.60
-11.68
(-0.295%)
4,638.56
-0.81
(-0.017%)
13,588.68
+51.58
(+0.381%)
2,681.31
+2.78
(+0.10%)
87,292.6400
+55.5100
(0.064%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9897
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
