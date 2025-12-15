15/12/2025 16:50

《本港經濟》本港10月商品出口貨量及進口貨量分別上升14.6%及15.7%

《經濟通通訊社15日專訊》政府統計處發表該10月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年10月香港的商品整體出口貨量及進口貨量按年分別上升14.6%及15.7%；首10個月商品整體出口貨量及進口貨量分別上升11.6%及11.3%。



經季節性調整的數字顯示，截至今年8月為止的三個月與上年同期，商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌2.4%及1.5%。



經季節性調整的數字顯示，截至今年10月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌2.1%及2.3%。



今年10月輸往所有主要目的地的整體出口貨量均錄得按年升幅：越南(52.6%)、台灣(43.0%)、美國(39.1%)、印度(21.8%)及中國內地（內地）(7.3%)。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：台灣(4.7%)、印度(3.7%)、內地(2.5%)、越南(1.3%)及美國(0.8%)。



今年10月來自所有主要供應地的進口貨量均錄得升幅：越南(175.6%)、內地(18.2%)、新加坡(13.9%)、日本(3.4%)及台灣(1.8%)。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：新加坡(6.2%)、台灣(5.6%)、越南(2.3%)、日本(1.3%)及內地(0.4%)。(ul)