25,628.88
-347.91
(-1.34%)
25,688
+35
(+0.14%)
高水59
8,917.70
-161.65
(-1.78%)
5,498.42
-139.63
(-2.48%)
2,042.89億
3,867.92
-21.43
(-0.551%)
4,552.06
-28.89
(-0.631%)
13,112.09
-146.24
(-1.103%)
2,625.23
-21.75
(-0.82%)
89,877.5200
+1,705.3600
(1.934%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0319
恒生指數
25,628.88
-347.91
(-1.34%)
期指(夜)
高水59
25,688
+35
(+0.14%)
國企指數
8,917.70
-161.65
(-1.78%)
科技指數
5,498.42
-139.63
(-2.48%)
大市成交
2,042.89億
股票
1,896.67億
(92.843%)
窩輪
51.58億
(2.525%)
牛熊證
94.64億
(4.632%)
即時更新：15/12/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,862.06億
主板賣空
358.02億
(19.227%)
更新：15/12/2025 16:59
上証指數
成交：7,646.05億
3,867.92
-21.43
(-0.551%)
滬深300
4,552.06
-28.89
(-0.631%)
深証成指
13,112.09
-146.24
(-1.103%)
MSCI中國A50
2,625.23
-21.75
(-0.82%)
比特幣
資料由Binance提供
89,877.5200
+1,705.3600
(1.934%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0319
22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
13
十二月
銅鑼灣維多利亞公園｜工展會 2025 入場必讀！美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、$50紅酒盲盒 銅鑼灣維多利亞公園｜工展會 2025 入場必讀！美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、$50紅酒盲盒
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜工展會 2025 入場必讀！美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、...
推介度：
13/12/2025 - 05/01/2026
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,877.52
+1,705.36
+1.934%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,154.2500
+90.7600
+2.963%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
81.0500
+2.0900
+2.647%
更新：15/12/2025 18:00
