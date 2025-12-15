15/12/2025 08:34

【開市Ｇｏ】侵侵點名儲局新主席兩強，萬科債務展期遭否，歐盟擬就小額包裹徵費

2025年12月15日【要聞盤點】



1、受科技股拋售潮拖累，美股周五(12日)顯著受壓。道指繼周四(11日)創新高後，周五早段破頂後倒跌245點。納指跌勢更大，受晶片商博通(US.AVGO)業績指引欠佳拖累，加上投資者繼續拋售高成長科技股，納指全日急挫近400點。道指收市跌245點，或0.51%，報48458點；標普500指數跌73點，或1.07%，報6827點；納指跌398點，或1.69%，報23195點。中國金龍指數跌23點。日經期貨截至上午8時05分上升170點。



2、美國總統特朗普接受訪問時表示，聯儲會前理事沃什和白宮國家經濟委員會主任哈塞特為其美聯儲主席首選人選，並稱新主席應在利率問題上諮詢其意見。



3、日本央行本周料重啟加息周期，據悉央行官員預期利率升至0.75%後仍繼續加息。



4、烏克蘭總統澤連斯基稱或接受美歐提供的安全保障以替代加入北約目標，據報烏克蘭或於2027年前加入歐盟。



5、中國11月新增貸款低於預期，反映信貸需求疲弱，市場聚焦今日公布的工業增加值、消費品零售總額等重磅數據。



6、全國發展和改革工作會議強調促進投資止跌回穩，擴大中央投資規模，推動新型政策性金融工具提高投資效益。



7、高盛策略師預測AI應用推動美國經濟韌性，標普500成分股2026年每股純益料增12%，目標位7600點不變。



8、納斯達克擬修改規則，允許在發現危險信號時拒絕股票上市申請，即便申請者符合所有要求，以防小型IPO引發市場波動及操縱。



9、財政司司長陳茂波稱，新一年度《財政預算案》公眾諮詢將展開，重點在如何進一步擴大經濟發展的面向和領域、加快創新科技的培育和應用，加速優化產業結構，創造更多優質的就業職位，為高質量發展增添動能。



10、今日（12月15日）起至周四（12月18日），共有三隻新股正在香港公開招股。其中，人工智能科技公司諾比侃(02635)​ 招股價範圍為每股80至106元，每手50股，入場費約5353.45元；翰思艾泰-B(03378)​ 招股價範圍為28至32元，每手100股，入場費約3232.27元；而輕鬆健康(02661)​ 則以固定價格每股22.68港元招股，每手200股，入場費約4581.75港元。三家公司均計劃於12月23日（下周二）​ 正式掛牌上市。





【焦點股】



萬科企業(02202)

- 12月15日到期的20億元債券展期議案遭債權人一致否決，需在周一或五個工作日內償付，否則或被宣告違約，公司計劃召開第二次會議



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 白宮AI負責人稱中國拒購英偉達H200晶片，轉採用國產晶片

- 據報北京擬推規模達5000億元人民幣的晶片資金支持項目



滙控(00005)

- 擬每股155元私有化恒生(00011)明年1月8日舉行股東大會，通過後同月除牌



跨境電商股：阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)

- 彭博報道歐盟將從明年7月起對每件包裹徵收3歐元稅費，兩年後再實施永久性關稅



內需板塊：百威亞太(01876)、海底撈(06862)、蒙牛乳業(02319)

- 商務部等三部門發布關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知



車股：比亞迪(01211)、長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)

- 中國監管機構發布新規草案，遏制汽車行業惡性價格戰，禁止低於成本價格競爭



有色金屬股：江西銅業(00358)、紫金礦業(02899)、中國鋁業(02600)

- 倫敦期銅創兩個月最大跌幅，黃金漲幅收窄，受美國科技股拋售和美聯儲鷹派言論影響



鋼鐵股：鞍鋼股份(00347)、馬鞍山鋼鐵(00323)

- 中國商務部宣布自1月1日起對約300種鋼鐵產品實施出口許可證管理，或旨在遏制鋼鐵出口紀錄



百勝中國(09987)

- 明年上半年總回購金額4.6億美元，已訂股份回購協議



雲頂新耀(01952)

- 多名董事斥3800萬元場內增持，股東康橋資本承諾增持



江西銅業(00358)

- 修改潛在要約，收購索爾黃金估值8.42億英鎊



德林控股(01709)

- 斥3920萬美元額外收購4000台比特幣礦機



石藥集團(01093)

- 商品多恩益聯合治療胰腺癌新適應症獲批



恒瑞醫藥(01276)

- 累計投入22億人民幣，4項產品獲准臨床試驗



華潤置地(01109)

- 11月銷售額230億人民幣，同比下跌11%，經常性收入增長7%





【油金報價】



紐約期油上漲0.31%，報每桶57.42美元



布倫特期油上漲0.28%，報每桶61.29美元



黃金現貨上漲0.08%，報每盎司4305.46美元



紐約期金上漲0.17%，報每盎司4335.80美元



