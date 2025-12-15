15/12/2025 11:58

《宏觀脈動－吳永強》加息未阻擺脫「失落30年」陰霾

《宏觀脈動》日本央行將在本周五（19日）揭曉最新議息結果。根據隔夜指數掉期(OIS)顯示，市場幾乎篤定日央行將會加息25點子，將政策利率推高至0.75厘，創近30年來新高。



這次加息並非突如其來。日央行行長植田和男早於本月初便已明確放話，為市場打好加息「預防針」。當時日股與日債出現明顯波動，顯示市場已即時消化了部分加息預期。如今，市場焦點已由「會不會加息」轉至「加得多快、加得多久」。



日央行今次事在必行的加息行動，似乎已得到日本政府的默許。日本財務大臣片山皋月稱與植田和男有著積極溝通，貨幣政策操作的具體細節由日央行負責；日揆高市早苗則一直支持寬鬆貨幣政策與財政政策。我們預期日央行在加息的同時，會與政府保持一定程度的默契，釋出鷹派驚喜的機會不大，料日央行將維持漸進且緩慢的加息步伐，並會強調未來加息取決於經濟情況和密切監測對通脹、匯市及債市的影響。



對投資者而言，這種「溫和的正常化」路線，往往意味著市場就算出現劇烈波動，料短時間內便能喘穩，除非央行突然轉向更鷹派的立場。



由於投資市場對本次加息預期成熟，相信加息不太可能引發去年8月的大規模日圓套息交易拆倉潮。多年低利率環境催生日圓融資套利，投資者通過廉價日圓貸款投資較高收益的資產，若加息過急，或許會觸發平倉，導致日圓急升及全球市場波動。然而，目前25點子的加息行動幾乎已完全定價，日本10年期國債收益率雖升至近年高位，但孳息曲線未如典型加息周期大幅趨平。只要日央行未有採取更鷹派行動，套利交易的「慢撤資」將持續有序進行，不至於引爆市場連鎖反應。



加息消息短期有機會令日本股市出現調整，畢竟日經指數在今年下半年累積升幅達23%，獲利盤借消息在年結前鎖定利潤也不足為奇。然而，短線調整反而可能為投資者提供不錯的買入點。日股年內表現強勁，主要受惠於企業盈利回升與全球AI熱潮。日央行在12月15日公布的最新短觀調查顯示，大型製造業企業信心指數高企，大型非製造業信心指數維持在高位，接近1990年代初以來的最高水平。企業盈利保持韌性、全球科技浪潮，加上高市政府早前公布的大規模財政刺激措施，日本資產有望逐步擺脫「失落30年」的陰霾。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



