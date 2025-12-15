直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：港股震盪待變！內險股破頂 資金續追政策受惠股？美股走勢成關鍵催化劑？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：港股震盪待變！內險股破頂 資金續追政策受惠股？美股走勢成關鍵催化劑？
25,694.47
-282.32
(-1.09%)
25,705
-278
(-1.07%)
高水11
8,952.32
-127.03
(-1.40%)
5,524.27
-113.78
(-2.02%)
1,217.52億
3,880.52
-8.83
(-0.227%)
4,565.78
-15.17
(-0.331%)
13,135.53
-122.80
(-0.926%)
2,634.47
-12.51
(-0.47%)
89,748.3100
+1,576.1500
(1.788%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4132
日圓最佳客戶買入價
5.0261
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,694.47
-282.32
(-1.09%)
期指
高水11
25,705
-278
(-1.07%)
國企指數
8,952.32
-127.03
(-1.40%)
科技指數
5,524.27
-113.78
(-2.02%)
大市成交
1,217.52億
股票
1,084.09億
(89.041%)
窩輪
44.94億
(3.691%)
牛熊證
88.49億
(7.268%)
即時更新：15/12/2025 13:26
可賣空股票總成交
931.95億
主板賣空
159.66億
(17.132%)
半日數據，更新：15/12/2025 12:40
上証指數
成交：5,628.09億
3,880.52
-8.83
(-0.227%)
滬深300
4,565.78
-15.17
(-0.331%)
深証成指
13,135.53
-122.80
(-0.926%)
MSCI中國A50
2,634.47
-12.51
(-0.47%)
比特幣
資料由Binance提供
89,748.3100
+1,576.1500
(1.788%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4132
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0261
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股00358 江西銅業股份02628 中國人壽02318 中國平安
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08
大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,327.8800
+25.9600
+0.603%
XAG 白銀現貨
62.6082
+0.6448
+1.041%
更新：15/12/2025 13:25
即將公佈經濟數據
德國-批發物價(月率)
即將公佈
15/12/2025 15:00
前值
0.30%
市場預測
--
德國-批發物價(年率)
即將公佈
15/12/2025 15:00
前值
1.10%
市場預測
--
最新重要數據
俄羅斯-國內生產總值(年率)
公佈值
0.60%
公佈日期
13/12/2025 00:00
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.71%
公佈日期
12/12/2025 18:30
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.90%
公佈日期
12/12/2025 15:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處