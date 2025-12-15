15/12/2025 19:17

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 香港11月失業率將於16日16:30公布，預測維持3.8%

▷ 美國16日21:30公布10月零售銷售月率，預測由0.2%降至0.1%

▷ 多國PMI數據將於16日陸續公布，含德國、英國、歐元區及美國 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》本港公布失業率，及美國公布PMI等數據，料為周二（16日）市場焦點。*歐洲央行銀監會委員發表演講，德國、英國及歐元區公布PMI*各國重要經濟活動方面，周二本港時間8:30am，澳洲央行支付政策部門負責人Ellis Connolly在AusPayNet峰會參加小組討論。晚上9:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多發表演講。數據方面，周二6:00am（本港時間．下同），澳洲公布12月製造業採購經理人指數。3:00pm，英國公布11月失業率。4:30pm，香港公布11月失業率，經季節調整料維持於3.8%。同一時間，德國公布12月製造業採購經理人指數，料由48.2升至48.7；12月綜合採購經理人指數料由52.4升至52.5；12月服務業採購經理人指數料由53.1降至53。5:00pm，歐元區公布12月綜合採購經理人指數，料由52.8降至52.7；12月服務業採購經理人指數料由53.6降至53.3。5:30pm，英國公布12月製造業採購經理人指數，料由50.2升至50.4；12月綜合採購經理人指數料由51.2升至51.6；12月服務業採購經理人指數料由51.3升至51.7。6:00pm，歐元區公布10月貿易收支。9:30pm，美國公布10月零售銷售，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%；11月出口物價；11月進口物價；11月失業率料由4.4%升上4.5%。10:45pm，美國公布12月綜合採購經理人指數；12月服務業採購經理人指數料由54.1降至54。另外，歐洲央行與英倫銀行周四（18日）公布議息結果。美國周四公布11月消費者物價指數(CPI)。日本央行周五（19日）公布議息結果。(wa)