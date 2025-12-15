15/12/2025 16:49
【定期存款】南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3厘
《經濟通通訊社15日專訊》恒生銀行3個月及6個月港元定存年息分別高達3厘及2.6厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。
招商永隆9個月港元定存年息達2.55厘，存額由10萬元至1500萬元，適用於「即日快閃」定期優惠，只適用於今日10:00-19:00以新/現有資金辦理。
南商2個月及3個月港元定存年息達3.08厘及3.38厘，存額由10萬元至300萬元，適用於「多元配置．多元賞息」，合資格客戶於推廣期內成功認購基金或股票掛鈎產品或一手巿場債券或投保人壽保險即可享有定期優惠。
富融2個月港元定存年息達2.9厘，適用於「快閃星期一每周定存」5周年活動推廣：客戶以合資格新資金即可搶優惠。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
