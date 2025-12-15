15/12/2025 11:43
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報2.98厘並連跌兩日
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日報2.97554厘，跌6.398基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.98821厘，跌3.875基點。
隔夜息報1.73012厘，升2.202基點；一周拆息跌1基點，報2.0275厘，兩周則升1.988基點，報2.31036厘。長息方面，六個月拆息跌2.512基點，報3.07911厘，一年期則跌2.679基點，報3.1厘。
港元匯價今日在7.7850-7.7823之間上落，最新報7.7823。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.73012
|+2.202
|一周
|2.0275
|-1
|兩周
|2.31036
|+1.988
|一個月
|2.97554
|-6.398
|兩個月
|2.98607
|-4.089
|三個月
|2.98821
|-3.875
|六個月
|3.07911
|-2.512
|一年
|3.1
|-2.679
資料來源：香港銀行公會