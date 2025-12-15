直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：港股震盪待變！內險股破頂 資金續追政策受惠股？美股走勢成關鍵催化劑？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：港股震盪待變！內險股破頂 資金續追政策受惠股？美股走勢成關鍵催化劑？
25,695.83
-280.96
(-1.08%)
25,708
-275
(-1.06%)
高水12
8,952.92
-126.43
(-1.39%)
5,524.29
-113.76
(-2.02%)
1,218.16億
3,880.29
-9.06
(-0.233%)
4,565.55
-15.40
(-0.336%)
13,137.27
-121.06
(-0.913%)
2,634.71
-12.27
(-0.46%)
89,749.4600
+1,577.3000
(1.789%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4132
日圓最佳客戶買入價
5.0261
etnet專輯

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
155.1920
-0.6710
-0.431%
NZD 紐元/美元
0.5778
-0.0023
-0.395%
THB 美元/泰銖
31.4750
-0.0950
-0.301%
更新：15/12/2025 13:25
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,749.46
+1,577.30
+1.789%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,122.9900
+59.5000
+1.942%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3450
+0.0090
+2.679%
更新：15/12/2025 13:25
最新重要數據
俄羅斯-國內生產總值(年率)
公佈值
0.60%
公佈日期
13/12/2025 00:00
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.71%
公佈日期
12/12/2025 18:30
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.90%
公佈日期
12/12/2025 15:45
