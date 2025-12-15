25,628.88
-347.91
(-1.34%)
25,653
-330
(-1.27%)
高水24
8,917.70
-161.65
(-1.78%)
5,498.42
-139.63
(-2.48%)
2,042.89億
3,867.92
-21.43
(-0.551%)
4,552.06
-28.89
(-0.631%)
13,112.09
-146.24
(-1.103%)
2,625.23
-21.75
(-0.82%)
89,851.8200
+1,679.6600
(1.905%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4210
日圓最佳客戶買入價
5.0273
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股00358 江西銅業股份00700 騰訊控股
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
