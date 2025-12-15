15/12/2025 15:58

《環富通基金頻道15日專訊》施羅德投資資深美國經濟學家George Brown及施羅德投資環球股票投資組合經理Frank Thormann指，儘管2025年初，投資者曾因美國關稅上升、美元走弱及環球資金流出美國等問題感到憂慮，但美國經濟的增長前景仍然穩健。兩大美股指數－－代表大型企業的標普500指數及以科技股為主的納斯達克指數－－已創下歷史新高。聯儲局的減息決定亦可能利好投資市場，因為歷史證明，減息若發生於經濟增長期（而非經濟衰退期），對股市的影響通常是正面的。*更高美國關稅及聯儲局政策錯誤成兩大潛在風險*部分市場人士對美國就業市場表示憂慮，指近期招聘活動顯示疲弱跡象。然而，美國勞動市場仍然緊張，整體情況看來仍然穩健。不過，有關貿易的不確定性及美國進一步加徵關稅的可能性，對經濟及投資市場構成更大的風險。在特朗普總統第二任期開始之前，美國的有效關稅率約為2%，處於歷史低位。而到2025年初秋時期，有效關稅率已升至約12%。如果特朗普總統威脅對中國實施的100%關稅落實，有效關稅率將升至23%。經濟學家估算，每提高10%的關稅率，通常會令通脹上升約1%，並令國內生產總值(GDP)增長減少約0.5個百分點。另一個關鍵風險是聯儲局可能出現政策錯誤。在2025年美國經濟即使面對相對較高的利率，但仍然表現穩健的情況下，有市場人士質疑聯儲局是否需要進一步減息。這顯示聯儲局對中性利率的估算－－即既不會過度刺激亦不會過度抑制經濟的利率水平－－可能過高。其中性利率的中位數預測目前約為3%，但當前利率處於4%至5%以上，而美國經濟仍然保持強勁增長，將目標定於3%的利率可能過於寬鬆。如聯儲局堅持這一觀點並進一步減息，或會引發通脹上升，從而導致政策失誤。通脹可能成為更大的憂慮，因為投資市場目前似乎低估了這個風險。儘管美元走弱帶來挑戰，但擁有跨國業務的美國公司可能因美元疲弱而增加收入，因為這會降低其商品及服務在海外市場的價格。*長線投資者應專注公司基本面，尋找資本增長空間*投資者若能專注於公司基本面，而不過於在意當前的投資市場氣氛，從長遠來看更能獲得理想表現。長線來看，股價通常隨企業盈利變化而波動，而最優秀的公司通常具備一些特徵，例如：處於高門檻的行業、提供卓越的產品、實現市場份額增長及具備定價能力，這些特徵能支撐企業在市場周期保持穩健的盈利表現。相信透過尋找「資本增長空間」，可以實現超越基準指數的投資回報。「增長空間」是指那些長期增長前景被市場低估的公司。對於許多企業來說，共識預期可能是正確的，但仍然存在一些情況，其他分析師未能充分意識到競爭優勢帶來的長期潛在表現。這部分源於短期思維的普遍化－－例如，算法交易技術的發展及散戶投資者的市場參與度提高。識別增長空間，可以由專注於具備卓越競爭優勢的公司開始。這些優勢可能是結構性的，例如：獨特的分銷渠道，或在其行業板塊享有的長期領導地位及監管優勢，令新進企業難以取得同樣地位。或者，企業可能因知識產權、無與倫比的品牌效應及客戶忠誠度而具備優勢，競爭對手無法匹敵。「機會型」投資則包括那些處於業務周期上升階段的公司，或是近期經歷困境但新管理層或新策略有望帶來重大轉機的企業。*Netflix串流媒體服務具潛在良性循環，市場未完全認識全面價值*若以Netflix作個案分析，它是一家具有明顯長期優勢的公司。優質內容的製作成本，無論觀眾數量多少，都不會改變，但隨著Netflix訂戶群的增長，其以每位訂戶計算的內容製作成本持續下降。這幫助Netflix形成了一個良性循環：用戶因為Netflix提供的優質內容而訂閱，這令Netflix能夠投入更多資金製作卓越的劇集和電影，從而吸引更多訂戶。市場尚未完全認識到這種優勢對Netflix的全面價值。追逐整體投資或股票市場表現存在風險，因為反彈期間實現的所有收益可能在經濟不景時迅速被抹去。透過尋找出色的個別企業，並分散投資於具有獨特及差異化競爭優勢的一系列公司，有潛力實現更高的風險調整後回報。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。