16/12/2025 10:30

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS發布2025年12月市場展望，提及AI驅動「理性繁榮」

▷ 預測2026年美國通脹2.9%，歐央行利率維持不變

▷ 標普500目標7500點，Stoxx歐洲600目標600點，MSCI新興市場目標1480點 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》DWS發布2025年12月市場展望，該行全球首席投資總監 Vincenzo Vedda提到，1996年時任美國聯儲局主席格林斯潘曾以「非理性繁榮」(irrational exuberance)形容當時科技熱潮引發的股市泡沫，最終該泡沫於2000年3月破裂。如今部分科技股估值再次達到極高水平，但情況已大不相同，更傾向稱之為由人工智能(AI)驅動的「理性繁榮」。不過，當首輪AI熱潮過後，市場將更關注如此龐大的AI資本開支最終能否真正提升企業效率。*歐洲中小型股有望受惠擴張性財政政策，惟切勿看淡美國*這亦意味著，投資者挑選企業時需要更加審慎。Vedda強調「並非所有AI企業都會成為最終贏家。」他續指，「以往多數牛市都在經濟衰退中告終，但在當前情況下出現衰退的機會不高，尤其是企業盈利增長依然穩健，而後續減息預期亦有望帶來正面支持。正因如此，對2026年投資市場前景持樂觀看法。」然而，他亦提醒，這並不代表市場不會出現調整。畢竟，目前美國科技股估值已攀至相當高的水平，而部分領域（例如數據中心）甚至可能已出現產能過剩。另一項不容忽視的風險，是部分企業為了加大投資而承受較高的負債比率。有鑑於此，Vedda認為投資者在來年必須保持跨區域、跨行業、跨投資風格及跨貨幣的多元化配置。在股票配置方面，投資者可考慮歐洲中小型股，該類股票有望受惠於德國及歐洲推行的擴張性財政政策。儘管Vedda同樣看好歐洲前景，他對2026年的核心信念依然是：「切勿看淡美國。」*美國通脹料維持高位再減息三次，歐元區通脹回落料利率不變*展望未來一年，美國通脹料將維持高位，甚至略為上升，通脹預測為2.9%（2025年預測為2.8%）。相比之下，歐元區物價漲幅明顯受控，預期2026年通脹有望回落至2.0%的目標水平（2025年預測為2.1%）。聯儲局肩負「充分就業」及「穩定物價」兩大使命。儘管2026年要完全達致物價穩定目標恐怕並不容易，但在就業市場轉弱的背景下，預期聯儲局將再減息三次，每次0.25厘，最終將利率目標區間降至3.0至3.25厘。歐洲央行則預期維持現行利率不變。*AI必須交出成果，美股仍具可觀升值潛力*俄烏戰爭持續至今，地緣政治風險仍然高企。若新一輪談判破裂，局勢不排除會進一步惡化，並對市場造成負面影響。目前市場主要由AI主題所帶動，但投資者將比以往更審慎地篩選AI股票，一旦個別公司表現未達預期，股價難免面臨調整壓力。標普500指數於來年的上升空間依然可觀。AI投資熱潮、約10.9%的雙位數盈利增長預測以及聯儲局減息預期均支持此觀點。對標普500指數截至2026年12月的目標水平為7500點。*歐股升幅料相對有限，新興市場盈利增長推升估值*預測Stoxx歐洲600指數的盈利增長為7.0%，這一增長水平表現不俗，但仍明顯低於美股盈利增長預期，因此歐洲股市的升幅預期亦相對有限。預計Stoxx歐洲600指數截至2026年底將達600點，總回報約8%。新興市場股票因風險較高，估值長期明顯低於發達國家。不過，預期2026年盈利增長可達13%，帶來相當可觀的上行空間。預期MSCI新興市場指數可錄得9.5%的總回報，目標水平為1480點。*美國10年期國債孳息料小幅上升，歐元兌美元徘徊現水平*預期美國10年期國債孳息率將僅小幅上升，截至2026年12月的孳息率預測為4.15%。截至目前，歐元兌美元已升約12%。展望未來12個月，預期歐元兌美元匯價將於目前水平徘徊，截至2026年12月的匯價預測為1.15。*金價升幅難及過去兩年，明年底預測為4500美元*黃金在來年仍是分散風險的有效工具，同時亦是對沖地緣政治及財政風險的避險資產。不過，預期金價於2026年的升幅將不及過去兩年，截至2026年12月的金價預測為每盎司4500美元。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。