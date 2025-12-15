15/12/2025 11:05

《嘉觀點－麥嘉嘉》隱形量寬與AI革命雙重驅動，貴金屬失衡窗口的港股掘金路徑

《嘉觀點》當市場焦點仍聚焦於科技股與政策博弈時，一場更深層的金融結構變革正悄然展開。白銀近期曾突破每盎司63美元創歷史新高，倫敦銅價曾觸及每噸11872美元，金銀比從4月約100:1驟降至近期的67:1。這些數據背後，並非單純的商品周期反覆，而是折射了全球流動性結構、供需失衡與AI革命的深刻共振。



儘管美國聯儲局於12月1日正式結束量化緊縮(QT)，隨之而來的流動性挑戰旋即浮現，促使聯儲局於12月12日起開始購買約400億美元國債，購買規模將維持數月，實質上標誌著又一輪流動性注入周期的啟動。聯儲局採取的矛盾政策構成實質上的「隱形量寬」－－名義上縮表，實質上透過特殊回購便利工具(SRF)、貼現窗口等「非正式管道」持續注入流動性。正是在這一背景下，資金開始從虛擬資產轉向實物資產，湧入黃金、白銀、銅等具有實物支撐的商品，以對沖潛在系統性風險。



銀價年內漲幅接近120%，遠超金價的約63.7%。白銀供應短缺已持續7年，太陽能、電動車對白銀的工業需求激增。預計到2050年，太陽能行業將消耗近100%的年度白銀供應。綜合考慮工業需求增長、美元偏弱預期與流動性寬鬆周期，多家機構預期銀價將反覆測試歷史高位。



倫敦銅價創新高背後，是供給側全面收縮。印尼Grasberg礦場於2025年9月因泥石流事故停產，2025年全球銅礦產量增長接近零，2026年預期增量僅50萬噸。中國銅冶煉商達成2026年減產10%的共識，這一減產決議將進一步壓低全球銅冶煉產能。需求端則呈結構性增長，AI數據中心成為新引擎，每座超大規模AI數據中心需消耗5萬噸銅，為傳統數據中心的三至五倍。AI數據中心銅需求將在本未來10年顯著加速，成為全球銅消費的核心新興驅動力。



供需緊張直接轉化為港股貴金屬股的爆發力，操作建議是聚焦兩條主線。第一，核心礦權龍頭受益銅價上行與冶煉利潤修復，12月初至今，江西銅業(00358)、紫金礦業(02899)的股價漲幅超過一成，跑贏大市；第二，貴金屬股不僅提供周期性反彈機會，更是投資組合的風險對沖工具，當隱形量寬推升名義資產價格卻侵蝕實質購買力時，擁有實物資產支撐的礦業股展現獨特的價值穩定性。



板槐中，紫金礦業的礦產銅毛利貢獻達到38.5%，與礦產金的38.6%幾乎持平，是目前市場上兼具「高成長銅產能」與「黃金避險支撐」的優質標的。而紫金黃金國際(02259)是紫金礦業旗下的國際黃金開採公司，淨利潤複合增長率接近60%，反映在產量釋放及金價上升周期中具高增長特徵，建議將其作為「衛星倉位」，利用其高彈性來博取超額收益。《永豐金證券（亞洲）研究部主管 麥嘉嘉》



*筆者為證監會持牌人，並未持有上述任何股份。



