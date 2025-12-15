15/12/2025 09:18
【聚焦人幣】人幣中間價貶18點子，止三連升報7.0656
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0656，較上個交易日跌18點子，止三連升，較市場預測偏弱87點，上個交易日報7.0638。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0656
|+18.00
|1歐元/人民幣
|8.2855
|+13.00
|100日圓/人民幣
|4.5303
|-41.00
|1港元/人民幣
|0.9078
|-0.30
|1英鎊/人民幣
|9.4357
|-111.00
|1澳元/人民幣
|4.6919
|-77.00
|1紐元/人民幣
|4.0944
|-29.00
|1新加坡/人民幣
|5.4653
|+21.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8702
|-49.00
|1加元/人民幣
|5.1278
|+75.00
|1人民幣/林吉特
|0.5804
|-16.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3425
|+310.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3897
|+1.00
|1人民幣/韓元
|209.2000
|+52.00