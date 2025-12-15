25,649.96
-326.83
(-1.26%)
25,660
-323
(-1.24%)
高水10
8,933.24
-146.11
(-1.61%)
5,512.18
-125.87
(-2.23%)
1,601.34億
3,869.01
-20.34
(-0.523%)
4,552.74
-28.21
(-0.616%)
13,114.30
-144.03
(-1.086%)
2,625.69
-21.29
(-0.80%)
89,762.3300
+1,590.1700
(1.803%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4186
日圓最佳客戶買入價
5.0316
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,649.96
-326.83
(-1.26%)
期指
高水10
25,660
-323
(-1.24%)
國企指數
8,933.24
-146.11
(-1.61%)
科技指數
5,512.18
-125.87
(-2.23%)
大市成交
1,601.34億
股票
1,459.50億
(91.142%)
窩輪
49.64億
(3.100%)
牛熊證
92.19億
(5.757%)
即時更新：15/12/2025 14:58
可賣空股票總成交
931.95億
主板賣空
159.66億
(17.132%)
半日數據，更新：15/12/2025 12:40
上証指數
成交：7,572.36億
3,869.01
-20.34
(-0.523%)
滬深300
4,552.74
-28.21
(-0.616%)
深証成指
13,114.30
-144.03
(-1.086%)
MSCI中國A50
2,625.69
-21.29
(-0.80%)
比特幣
資料由Binance提供
89,762.3300
+1,590.1700
(1.803%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4186
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0316
28
六月
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽 尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
展覽 文化藝術
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
推介度：
28/06/2025 - 31/12/2025
免費
22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
即市人氣股
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,762.33
+1,590.17
+1.803%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,138.0000
+74.5100
+2.432%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
13.6400
+0.3600
+2.711%
更新：15/12/2025 14:55
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,343.5100
+41.5900
+0.967%
XAG 白銀現貨
63.2280
+1.2646
+2.041%
更新：15/12/2025 14:55
