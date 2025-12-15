15/12/2025 14:02

【ＡＩ】智元機器人下周一發布「擎天租」平台，擬打造「共享機器人」模式

《經濟通通訊社15日專訊》智元機器人今日通過「智元AGIBOT」公眾號宣布，將於12月22日（下周一）在上海舉辦全國機器人租賃生態峰會，並正式發布旗下「擎天租」平台。首批租賃服務商及終端用戶可報名參與0元體驗，按需租賃機器人。



據了解，智元機器人計劃通過「擎天租」平台，整合資金方、本體廠商、內容方、物流及保險等全流程資源，試圖構建一個覆蓋全國的租賃節點網絡。該平台的核心構想是將目前高門檻的機器人使用場景轉化為類似「共享充電寶」的便捷租賃模式，主打「即租即用」；覆蓋清潔、配送、巡檢等多場景機型，租期靈活至小時級，旨在緩解中小企業資金壓力，加速服務機器人商業化落地。



除智元機器人自身外，加速進化等具身智能本體廠商也將入駐該平台，共同提供多樣化的產品及機器人技能包，以解決目前市場上產品單一的問題。(jq)



