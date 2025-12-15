15/12/2025 17:52

《中國要聞》黃金以舊換新標準發布：驗金環節應「全程監控+顧客在場」

《經濟通通訊社15日專訊》據中國黃金協會，《黃金以舊換新經營服務規範》團體標準近日正式發布，從企業資質和經營管理、服務人員、場地設備要求等方面對黃金以舊換新業務作出了全面規範。這一標準的出台標誌著黃金以舊換新業務將邁入規範化、專業化、透明化發展新階段。



標準明確要求，從事黃金以舊換新業務的企業需具備合法資質、依法納稅、履行反洗錢義務；從業人員需經專業培訓合格後方可上崗；驗金環節應施行「全程監控+顧客在場」制度，破壞性檢測需事先徵得消費者同意，檢測結果需如實出具包括含金量、質量、損耗、折價金額等信息的憑證；接待諮詢時需主動明示舊金准入標準、服務流程、收費項目等信息。



全國黃金標準化技術委員會委員劉艷紅表示，標準旨在建立「政策引導+標準約束+企業自律+消費者監督」的多元治理體系。一是通過明確企業義務與責任，賦予消費者知情權、監督權和便捷投訴權，切實強化消費者權益保障；二是打通黃金「舊金回收-新品銷售」的流通閉環，為黃金消費注入新動力。三是明確企業、人員、流程標準，以規範服務推動黃金珠寶行業向標準化、專業化轉型。此外，標準強化反洗錢、信息安全合規要求，助力行業健康可持續發展。(jq)