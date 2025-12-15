15/12/2025 11:04

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2740 -0.50 1周 1.4320 -1.90 2周 1.5110 +0.20 1個月 1.5330 +0.80 3個月 1.5910 +0.60 6個月 1.6250 +0.10 9個月 1.6420 +0.10 1年 1.6520 +0.10

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行1309億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有1223億元逆回購到期，即今日淨投放86億元。本周公開市場將有6685億元逆回購到期，其中，周一至周五分別到期1223億元、1173億元、1898億元、1186億元、1205億元。此外，今日還有4000億元182天期買斷式逆回購到期、800億元國庫現金定存到期。*買斷式逆回購連續七個月淨增加*另外，人行上周五(12日)公告稱，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(182天)。該規模較當日到期量高出2000億元。計及本月5日進行的1萬億元買斷式逆回購，全月買斷式逆回購操作規模合計達到1.6萬億元，較全月1.4萬億的到期量高出2000億元，為連續第七個月淨增加。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜、1周向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)