15/12/2025 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升6點子，報7.0560

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0656，較上個交易日跌18點子，止三連升，較市場預測偏弱87點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開6點子，報7.0560，上個交易日即期匯率收盤報7.0554。



上周五美元指數略升，暫時緩和此前跌勢，美聯儲的降息前景仍可能施壓美元。市場人士稱，人民幣中間價仍將穩中偏升，不過大行仍不時為市場提供美元流動性，預計即期匯價在年內剩餘時間續升空間有限。



市場將重點關注本周美國勞動力市場和通脹報告，此前因政府停擺而推遲。此外市場人士還預計，隨著特朗普總統的大規模減稅和支出法案生效，明年的經濟增長將受到推動。(jq)