15/12/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升49點子，五連升報7.0505，創14個半月高

《經濟通通訊社15日專訊》在岸與離岸人民幣匯率今日盤中雙雙升破7.05關口。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)曾高見7.0470，收報7.0505，較上個交易日4時30分收盤價升49點子，五連升，創2024年9月30日以來14個半月新高，全日在7.0470至7.0565之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升67點子，報7.0472。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0656，較上個交易日跌18點子，止三連升，較市場預測偏弱87點。



市場人士表示，本周美國將公布關鍵的非農和通脹數據，市場對美聯儲的降息預期變化短期內仍將主導匯市，即期匯率年內估計仍將維持「低波」狀態。



中國最新公布的11月工業、投資、消費數據表現全面遜於預期，市場人士預計政策料仍「按兵不動」，更多政策會在明年一季度發力。



*中銀證券：明年人民幣匯率有望延續雙向波動*



近日召開的中央經濟工作會議指出，要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，這是中央經濟工作會議連續第四年強調「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，體現了既要防範匯率過度貶值、也要防範匯率過度升值的政策取向，有助於遏制外匯市場的順周期單邊羊群效應，為明年推動經濟持續回升創造一個平穩的外匯金融環境。管濤稱，在內外部不確定因素綜合影響下，明年人民幣匯率有望延續雙向波動態勢。(jq)