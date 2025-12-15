15/12/2025 09:41

【聚焦數據】測算：11月70城樓價同比跌幅三個月最大，環比跌0.4%

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局今日公布11月份70個大中城市商品住宅銷售價格。《路透》根據統計局數據測算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌2.4%，為三個月最大跌幅；環比跌0.4%。



經測算，11月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有八個（上月六個），下跌59個（上月64個），持平的三個（上月零個）。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，11月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體下降、同比降幅擴大。



中國房地產研究機構中指研究院12月初發布報告稱，在高掛牌量及預期偏弱影響下，二手房價格下行壓力有所加大，11月百城二手住宅均價為13143元人民幣/平方米，環比下跌0.94%，跌幅較上月擴大0.1個百分點，同比下跌7.95%。高端改善項目入市下新建住宅價格環比保持結構性上漲，均價為17036元/平方米，環比上漲0.37%，同比上漲2.68%。(sl)



