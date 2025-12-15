15/12/2025 15:11

【數據解讀】凱投宏觀：11月經濟數據走弱，主因財政支出收縮

《經濟通通訊社15日專訊》中國11月經濟數據全線走弱，其中工業增加值同比增幅收窄至4.8%，低於預期的5%，續創2024年8月以來最低；社會消費品零售總額僅增1.3%，遠低於預期的2.8%，並創2022年12月以來最低水平；1-11月固定資產投資同比降幅擴至2.6%，為2020年6月以來最大降幅。



*預計明年額外政策支持或較為有限，經濟增長料略弱於今年*



凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang指，11月經濟數據全面走弱，主要原因在於財政支出的收縮。隨著明年初政府債融資再次加快，財政支出將會反彈，這雖有助於阻止經濟活動進一步放緩，但預計2026年經濟增長仍會略弱於今年。



他並認為，明年人工智能的相關投資將顯著增加，但出口對經濟的拉動作用將減弱，房地產市場的長期低迷也將繼續拖累經濟增長；而上周中央經濟工作會議的信號顯示，明年額外的政策支持可能較為有限。(sl)