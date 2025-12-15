15/12/2025 15:15

【數據解讀】機構：全年GDP料能達5%左右，明年首季財政、貨幣政策或將放鬆

《經濟通通訊社15日專訊》中國11月經濟數據全線走弱，其中工業增加值同比增幅收窄至4.8%，低於預期的5%，續創2024年8月以來最低；社會消費品零售總額僅增1.3%，遠低於預期的2.8%，並創2022年12月以來最低水平；1-11月固定資產投資同比降幅擴至2.6%，為2020年6月以來最大降幅。



澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬認為，11月經濟數據持續磨底，實現全年經濟增長目標仍然有驚無險。綜合工業增加值和服務業生產指數，11月GDP增速指向4.3%的低位，預計全年收在4.9%-5.0%的概率較大，新的刺激計劃仍需要等待時機。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，11月經濟活動全面走軟，其中消費數據偏弱尤其值得重點關注。近期固定資產投資及房價下跌已影響消費者信心，預計2026年一季度財政、貨幣政策會有所放鬆，以穩定經濟動能。(sl)