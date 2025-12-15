25,628.88
恒生指數
25,628.88
-347.91
(-1.34%)
期指
高水24
25,653
-330
(-1.27%)
國企指數
8,917.70
-161.65
(-1.78%)
科技指數
5,498.42
-139.63
(-2.48%)
大市成交
2,042.89億
股票
1,896.67億
(92.843%)
窩輪
51.58億
(2.525%)
牛熊證
94.64億
(4.632%)
即時更新：15/12/2025 16:31
可賣空股票總成交
931.95億
主板賣空
159.66億
(17.132%)
半日數據，更新：15/12/2025 12:40
上証指數
成交：7,646.05億
3,867.92
-21.43
(-0.551%)
滬深300
4,552.06
-28.89
(-0.631%)
深証成指
13,112.09
-146.24
(-1.103%)
MSCI中國A50
2,625.23
-21.75
(-0.82%)
比特幣
資料由Binance提供
89,860.8500
+1,688.6900
(1.915%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4210
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0273
即將公佈經濟數據
加拿大-成屋銷售(月率)
即將公佈
15/12/2025 18:00
前值
0.90%
市場預測
-1.00%
歐元區-工業生產(年率)
即將公佈
15/12/2025 18:00
前值
1.20%
市場預測
1.90%
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,344.4800
+42.5600
+0.989%
XAG 白銀現貨
63.5364
+1.5730
+2.539%
更新：15/12/2025 16:30
