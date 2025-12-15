15/12/2025 10:00

【聚焦數據】首11月固定資產投資降2.6%，預期降2.3%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，1-11月份，全國固定資產投資（不含農戶）444035億元(人民幣．下同)，同比下降2.6%，遜於預期的降2.3%，降幅為2020年6月以來最大。其中，民間固定資產投資同比下降5.3%。從環比看，11月份固定資產投資（不含農戶）下降1.03%。



扣除房地產開發投資，1-11月份，全國固定資產投資增長0.8%。



分產業看，第一產業投資8770億元，同比增長2.7%；第二產業投資162243億元，增長3.9%；第三產業投資273022億元，下降6.3%。



*製造業投資增長1.9%*



第二產業中，工業投資同比增長4.0%。其中，採礦業投資增長4.0%，製造業投資增長1.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長10.7%。



第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比下降1.1%。其中，管道運輸業投資增長16.8%，水上運輸業投資增長8.9%，鐵路運輸業投資增長2.7%。



分地區看，東部地區投資同比下降6.6%，中部地區投資下降1.7%，西部地區投資下降0.2%，東北地區投資下降14.0%。



分登記註冊類型看，內資企業固定資產投資同比下降2.6%，港澳台企業固定資產投資下降2.2%，外商企業固定資產投資下降14.1%。