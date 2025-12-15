25,742.13
-234.66
(-0.90%)
25,748
-235
(-0.90%)
高水6
8,968.20
-111.15
(-1.22%)
5,537.85
-100.20
(-1.78%)
1,069.47億
3,884.93
-4.42
(-0.114%)
4,573.30
-7.65
(-0.167%)
13,164.03
-94.30
(-0.711%)
2,638.99
-7.99
(-0.30%)
89,320.7900
+1,148.6300
(1.303%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4198
日圓最佳客戶買入價
5.0198
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,742.13
-234.66
(-0.90%)
期指
高水6
25,748
-235
(-0.90%)
國企指數
8,968.20
-111.15
(-1.22%)
科技指數
5,537.85
-100.20
(-1.78%)
大市成交
1,069.47億
股票
939.28億
(87.827%)
窩輪
43.73億
(4.089%)
牛熊證
86.46億
(8.085%)
即時更新：15/12/2025 11:54
可賣空股票總成交
2,222.14億
主板賣空
370.01億
(16.651%)
更新：12/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,098.82億
3,884.93
-4.42
(-0.114%)
滬深300
4,573.30
-7.65
(-0.167%)
深証成指
13,164.03
-94.30
(-0.711%)
MSCI中國A50
2,638.99
-7.99
(-0.30%)
比特幣
資料由Binance提供
89,320.7900
+1,148.6300
(1.303%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4198
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0198
新聞及評論
新聞
即將公佈經濟數據
日本-第三產業指數(月率)
即將公佈
15/12/2025 12:30
前值
0.30%
市場預測
0.20%
德國-批發物價(月率)
即將公佈
15/12/2025 15:00
前值
0.30%
市場預測
--
最新重要數據
俄羅斯-國內生產總值(年率)
公佈值
0.60%
公佈日期
13/12/2025 00:00
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.71%
公佈日期
12/12/2025 18:30
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.90%
公佈日期
12/12/2025 15:45
