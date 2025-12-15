15/12/2025 10:01
【聚焦數據】首11月地產投資降15.9%，商品房銷售額跌11.1%
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，1-11月份，全國房地產開發投資78591億元(人民幣．下同)，同比下降15.9%，其中，住宅投資60432億元，下降15.0%。
1-11月份，新建商品房銷售面積78702萬平方米，同比下降7.8%；其中住宅銷售面積下降8.1%。新建商品房銷售額75130億元，下降11.1%；其中住宅銷售額下降11.2%。
11月末，商品房待售面積75306萬平方米，比10月末減少301萬平方米。其中，住宅待售面積減少284萬平方米。
儘管中國12月政治局會議未提及房地產，中央經濟工作會議仍對房地產有不少著墨，置於化解重點領域風險的框架下，要求「著力穩定房地產市場」，相比去年「持續用力推動房地產市場止跌回穩」語氣更輕緩。
