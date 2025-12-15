直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：港股震盪待變！內險股破頂 資金續追政策受惠股？美股走勢成關鍵催化劑？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：港股震盪待變！內險股破頂 資金續追政策受惠股？美股走勢成關鍵催化劑？
25,692.58
-284.21
(-1.09%)
25,699
-284
(-1.09%)
高水6
8,951.58
-127.77
(-1.41%)
5,523.36
-114.69
(-2.03%)
1,218.47億
3,880.44
-8.91
(-0.229%)
4,565.91
-15.04
(-0.328%)
13,137.71
-120.62
(-0.910%)
2,634.62
-12.36
(-0.47%)
89,749.4600
+1,577.3000
(1.789%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4132
日圓最佳客戶買入價
5.0261
恒生指數
25,692.58
-284.21
(-1.09%)
期指
高水6
25,699
-284
(-1.09%)
國企指數
8,951.58
-127.77
(-1.41%)
科技指數
5,523.36
-114.69
(-2.03%)
大市成交
1,218.47億
股票
1,085.04億
(89.050%)
窩輪
44.94億
(3.688%)
牛熊證
88.49億
(7.262%)
即時更新：15/12/2025 13:26
可賣空股票總成交
931.95億
主板賣空
159.66億
(17.132%)
半日數據，更新：15/12/2025 12:40
上証指數
成交：5,638.13億
3,880.44
-8.91
(-0.229%)
滬深300
4,565.91
-15.04
(-0.328%)
深証成指
13,137.71
-120.62
(-0.910%)
MSCI中國A50
2,634.62
-12.36
(-0.47%)
比特幣
資料由Binance提供
89,749.4600
+1,577.3000
(1.789%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4132
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0261
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,749.46
+1,577.30
+1.789%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,122.9900
+59.5000
+1.942%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3450
+0.0090
+2.679%
更新：15/12/2025 13:25
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,328.0900
+26.1700
+0.608%
XAG 白銀現貨
62.6107
+0.6473
+1.045%
更新：15/12/2025 13:25
