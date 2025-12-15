15/12/2025 09:07

【外圍經濟】SpaceX估值衝上8000億美元，谷歌確認一筆可觀帳面收益

《經濟通通訊社15日專訊》隨著SpaceX完成內部要約收購，公司的隱含估值已達約8000億美元。作為該公司的長期投資者，谷歌預計將因此確認另一筆可觀的帳面收益。



據報道，SpaceX此次內部股票出售定價為每股421美元，較此前的二級市場交易價格大幅躍升，這一估值調整可望提升谷歌對SpaceX的長期投資賬面價值。



資料顯示，谷歌至少自2015年起便成為SpaceX的投資方。當時該公司與富達投資共同參與一輪10億美元的融資，合計持有SpaceX約10%的股份。



谷歌發言人以「不揭露或評論具體私人持股」的公司政策為由，拒絕就此置評。(rc)