25,740.21
-236.58
(-0.91%)
25,756
-227
(-0.87%)
高水16
8,973.67
-105.68
(-1.16%)
5,540.87
-97.18
(-1.72%)
660.31億
3,879.86
-9.49
(-0.244%)
4,570.25
-10.70
(-0.234%)
13,160.91
-97.42
(-0.735%)
2,640.00
-6.98
(-0.26%)
89,850.6200
+1,678.4600
(1.904%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4252
日圓最佳客戶買入價
5.0121
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,740.21
-236.58
(-0.91%)
期指
高水16
25,756
-227
(-0.87%)
國企指數
8,973.67
-105.68
(-1.16%)
科技指數
5,540.87
-97.18
(-1.72%)
大市成交
660.31億
股票
552.80億
(83.719%)
窩輪
35.70億
(5.407%)
牛熊證
71.80億
(10.874%)
即時更新：15/12/2025 10:21
可賣空股票總成交
2,222.14億
主板賣空
370.01億
(16.651%)
更新：12/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,536.43億
3,879.86
-9.49
(-0.244%)
滬深300
4,570.25
-10.70
(-0.234%)
深証成指
13,160.91
-97.42
(-0.735%)
MSCI中國A50
2,640.00
-6.98
(-0.26%)
比特幣
資料由Binance提供
89,850.6200
+1,678.4600
(1.904%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4252
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0121
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
十二月
銅鑼灣維多利亞公園｜年度戶外大型展覽盛事 —— 第59屆工展會 銅鑼灣維多利亞公園｜年度戶外大型展覽盛事 —— 第59屆工展會
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜年度戶外大型展覽盛事 —— 第59屆工展會
推介度：
13/12/2025 - 05/01/2026
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ02318 中國平安00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08
大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,850.62
+1,678.46
+1.904%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,138.2100
+74.7200
+2.439%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3460
+0.0100
+2.976%
更新：15/12/2025 10:20
即將公佈經濟數據
日本-第三產業指數(月率)
即將公佈
15/12/2025 12:30
前值
0.30%
市場預測
0.20%
香港-工業生產(年率)
即將公佈
15/12/2025 16:30
前值
0.90%
市場預測
--
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5778
-0.0023
-0.402%
JPY 美元/日圓
155.5810
-0.2820
-0.181%
TWD 美元/新台幣
31.2830
-0.0371
-0.118%
更新：15/12/2025 10:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處