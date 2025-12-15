15/12/2025 09:23

【特朗普當政】聯儲局主席大熱人選哈塞特：特朗普可提建議，惟無權決定政策

《經濟通通訊社15日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特周日（14日）表示，如果他被選為聯儲局主席，會考慮總統特朗普的政策意見，但聯儲局的利率決策仍將保持獨立。



他在訪問中表示：「總統對我們的行動有非常堅定且充分依據的觀點。但歸根結底，聯儲局的職責是保持獨立性，與聯儲局理事會和聯邦公開市場委員會(FOMC)成員合作，就利率水平達成集體共識。」



他反駁特朗普的意見將與FOMC投票委員有同等分量的說法，並表示決策者可以自由地拒絕特朗普的意見，並朝不同的方向投票。



哈塞特被視為聯儲局新主席的領跑者，儘管特朗普上周與前聯儲局理事沃什進行會面。(rc)