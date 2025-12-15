15/12/2025 10:59

【俄烏開戰】美國特使：美烏柏林會談取得重大進展

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特使威特科夫周日（14日）發布美國和烏克蘭在德國柏林舉行會談的紀要。其中顯示，雙方代表就和平計劃，以及經濟議程等議題進行討論，會談取得「重大進展」，雙方將於周一（15日）上午再會面。



這次會談在德國總理府舉行，德國總理默茨在簡短歡迎後，便退出會談，留下外交與安全政策顧問紹特爾在現場主持。此次會談的核心議題仍是領土、安全保障，以及歐盟凍結的俄羅斯央行資產問題。



參與會談的美方代表，主要包括美國總統特使威特科夫、特朗普的女婿庫許納、北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇。烏方代表除總統澤倫斯基外，包括國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫，以及烏軍總參謀長格納托夫等。(rc)