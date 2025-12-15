15/12/2025 16:07

【國際要聞】韓國獨立檢察組：前總統尹錫悅密謀部署戒嚴逾一年，有意鏟除異己

《經濟通通訊社15日專訊》韓國內亂叛國案獨立檢察組周一公布調查結果，指前總統尹錫悅密謀部署戒嚴超過一年，形容他戒嚴是為鏟除異己，獨攬大權。



獨檢組表示，尹錫悅早在2022年5月上任後，已多次在不同場合提及總統的「緊急權力」。他於2022年11月與時任執政黨國民力量領導班子共進晚餐時，提及「即使遭槍殺，也要清除一切」，還有一名偵查機關高幹供述，表示在2022年7至8月前後，聽聞尹錫悅計劃在國會議員選舉後宣布戒嚴。



2023年10月，軍方準備改組前，尹錫悅及幕僚開始著手準備戒嚴工作，並曾考慮在軍方改組前或後進行，最後他們任命的部分高級指揮官如今都捲入戒嚴風波。被獨檢組起訴的24人，除尹錫悅，還包括時任總理韓悳洙、國家情報院院長趙太庸等。



此外，獨檢組稱，尹錫悅曾試圖透過出動無人機引誘朝鮮向韓國發動武力挑釁，作為實施戒嚴的藉口，惟因朝鮮並無回應，最終不成功。



調查總結，認為尹錫悅戒嚴目的為鏟除異己、獨攬大權，跟他稱是為了保護國家、免受反對派侵害的說法自相矛盾。



尹錫悅於去年12月3日，以國會選舉舞弊等原因宣布緊急戒嚴，觸發國內政治動盪。戒嚴維持數小時後落幕，尹錫悅其後被國會彈劾，今年1月被捕。尹錫悅現時被訴內亂、濫用職權等多項罪名，罪成最高可判處死刑或終身監禁。(rc)