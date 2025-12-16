25,235.41
-393.47
(-1.54%)
25,279
+28
(+0.11%)
高水44
8,757.93
-159.77
(-1.79%)
5,402.51
-95.91
(-1.74%)
2,015.28億
3,824.81
-43.11
(-1.115%)
4,497.55
-54.51
(-1.197%)
12,914.67
-197.42
(-1.506%)
2,587.14
-38.09
(-1.45%)
86,827.0000
+394.9200
(0.457%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0345
恒生指數
25,235.41
-393.47
(-1.54%)
期指(夜)
高水44
25,279
+28
(+0.11%)
國企指數
8,757.93
-159.77
(-1.79%)
科技指數
5,402.51
-95.91
(-1.74%)
大市成交
2,015.28億
股票
1,840.23億
(91.314%)
窩輪
57.30億
(2.843%)
牛熊證
117.75億
(5.843%)
即時更新：16/12/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,799.23億
主板賣空
383.77億
(21.329%)
更新：16/12/2025 16:59
上証指數
成交：7,332.94億
3,824.81
-43.11
(-1.115%)
滬深300
4,497.55
-54.51
(-1.197%)
深証成指
12,914.67
-197.42
(-1.506%)
MSCI中國A50
2,587.14
-38.09
(-1.45%)
比特幣
資料由Binance提供
86,827.0000
+394.9200
(0.457%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0345
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.5130
電匯客戶賣出
4.4930
更新：16/12/2025 18:40:53
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.0464
-0.0077
-0.109%
JPY 美元/日圓
154.8850
-0.1390
-0.090%
AUD 澳元/美元
0.6637
-0.0004
-0.062%
更新：16/12/2025 18:40
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
86,827.00
+394.92
+0.457%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,948.4800
-16.3700
-0.552%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
78.3800
+0.8600
+1.109%
更新：16/12/2025 18:40
