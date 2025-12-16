直播中 : 開市Good Morning - 大行唱好平保 續為行內首選？
直播中 : 開市Good Morning - 大行唱好平保 續為行內首選？
25,547.92
-80.96
(-0.32%)
25,520
-133
(-0.52%)
低水28
8,886.24
-31.46
(-0.35%)
5,467.76
-30.66
(-0.56%)
21.67億
3,861.51
-6.41
(-0.166%)
4,542.42
-9.64
(-0.212%)
13,084.88
-27.21
(-0.208%)
2,617.47
-7.76
(-0.30%)
86,009.7800
-422.3000
(-0.489%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4204
日圓最佳客戶買入價
5.0330
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,547.92
-80.96
(-0.32%)
期指
低水28
25,520
-133
(-0.52%)
國企指數
8,886.24
-31.46
(-0.35%)
科技指數
5,467.76
-30.66
(-0.56%)
大市成交
21.67億
股票
21.67億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：16/12/2025 09:29
可賣空股票總成交
1,862.06億
主板賣空
358.02億
(19.227%)
更新：15/12/2025 16:59
上証指數
成交：58.49億
3,861.51
-6.41
(-0.166%)
滬深300
4,542.42
-9.64
(-0.212%)
深証成指
13,084.88
-27.21
(-0.208%)
MSCI中國A50
2,617.47
-7.76
(-0.30%)
比特幣
資料由Binance提供
86,009.7800
-422.3000
(-0.489%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4204
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0330
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】洪灝：港股板塊輪動上望3萬點，看好價值股機會（繁體字幕） #洪灝 #洪灦策略
PUA精神控制:口裡說愛，卻處處貶損你！被操控的人只會愈愛愈...
Sex & Love 我單身但我快樂

PUA精神控制:口裡說愛，卻處處貶損你！被操控的人只會愈愛愈...
從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意
世事政情 威少看世界

從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00763 中興通訊00001 長和00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03
貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
86,009.78
-422.30
-0.489%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,956.2200
-8.6300
-0.291%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.3850
-0.0032
-0.824%
更新：16/12/2025 09:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處