直播中 : 開市Good Morning - 大行唱好平保 續為行內首選？
25,547.92
-80.96
(-0.32%)
25,523
-130
(-0.51%)
低水25
8,886.24
-31.46
(-0.35%)
5,467.76
-30.66
(-0.56%)
21.67億
3,861.51
-6.41
(-0.166%)
4,542.42
-9.64
(-0.212%)
13,084.88
-27.21
(-0.208%)
2,617.47
-7.76
(-0.30%)
85,994.9400
-437.1400
(-0.506%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4204
日圓最佳客戶買入價
5.0330
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
10
一月
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事 亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度：
10/01/2026
即將公佈經濟數據
英國-失業率
即將公佈
16/12/2025 15:00
前值
4.40%
市場預測
--
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
16/12/2025 15:00
前值
5.00%
市場預測
5.10%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
85,994.94
-437.14
-0.506%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,955.4900
-9.3600
-0.316%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.3849
-0.0033
-0.850%
更新：16/12/2025 09:25
最新
人氣
