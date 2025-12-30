16/12/2025 11:27

【國際要聞】尹錫悅涉嫌妨礙逮捕案，預計明年1月16日判決

《經濟通通訊社16日專訊》韓國首爾中央地方法院周二（16日）表示，前總統尹錫悅涉嫌妨礙逮捕案，預計於明年1月16日作出一審判決。



韓國負責調查緊急戒嚴事件的特別檢查組，周一（15日）發布最終調查結果，對包括尹錫悅在內的24人提起訴訟。調查指，尹錫悅早在2023年10月以前就策劃實施緊急戒嚴，其目的在於清除異己、獨攬大權。



去年12月3日，時任韓國總統尹錫悅發布緊急戒嚴令。同月14日，韓國國會通過對尹錫悅的彈劾動議案，尹錫悅總統職權隨即停止。今年1月15日，尹錫悅首次被捕，成為韓國憲政史上第一個被逮捕的現職總統。(jf)