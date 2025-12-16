16/12/2025 15:54

【特朗普當政】特朗普就2024年紀錄片起訴BBC，索賠100億美元

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普起訴英國廣播公司(BBC)，周一（15日）就後者去年在紀錄片中誤導性剪輯一事，索賠至少100億美元。



該紀錄片傳遞的信息顯示，在2021年1月6日特朗普支持者衝擊國會大廈之前，他在一次演講中呼籲直接使用暴力。特朗普在白宮說：「我起訴BBC，因為他們捏造事實，他們真的捏造事實，讓我說了一些我從未說過的話。」



針對BBC的訴訟在邁阿密聯邦法院提起。訴訟包括一項誹謗指控和一項有關BBC違反佛羅里達州貿易行為法的指控。特朗普就每項指控尋求至少50億美元的賠償，外加其他費用。



訴訟指，這部紀錄片讓人覺得特朗普在騷亂發生前曾告訴他的支持者應該「走到國會大廈去」並「拼命戰鬥」。但事實上，他說的是應該「為我們勇敢的參議員和眾議員們歡呼」。「拼命戰鬥」這句話出自他演講的另一部分。



BBC董事長沙阿(Samir Shah)上月承認，2024年在《全景》(Panorama)節目中播出的特朗普演講剪輯片段，錯誤地給人造成了「直接呼籲暴力行動的印象」；幾天後，該電視台發表了第二次道歉聲明，但拒絕了特朗普的賠償要求。(jf)