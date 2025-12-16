16/12/2025 16:34

▷ 2025年9月至11月香港失業率3.8%，符合預期

▷ 總就業人數減少2800人，勞動人口減少8000人

▷ 失業人數減少5200人，就業不足率維持1.6% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字（即2025年9月至11月的臨時數字），今年9月至11月經季節性調整的失業率為3.8%，符合市場預期，並與8月至10月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.6%的水平。與今年8月至10月比較，在9月至11月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數由2025年8月至10月的367.27萬人，下跌至今年9月至11月的366.99萬人，減少約2800人。同期的總勞動人口亦由382.23萬人下跌至381.43萬人，減少約8000人。失業人數（不經季節性調整）由今年8月至10月的14.96人下跌至今年9月至11月的14.44人，減少約5200人。就業不足人數方面，今年9月至11月的數字為60900人，與今年8月至10月的數字（60800人）大致相若。勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2025年9月至11月經季節性調整的失業率維持在3.8%，與上一個三個月期間相同。就業不足率亦維持在1.6%不變。同期勞動人口和總就業人數稍為下跌，失業人數亦進一步減少。」展望未來，孫玉菡表示，香港經濟穩健擴張，加上消費信心有所改善，應會繼續為整體勞工市場帶來支持。然而，一些行業的就業情況或仍會因其業務面對挑戰而承受壓力。(ul)